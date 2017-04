Serie D girone B, Caravaggio-Levico Terme 0-3: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Caravaggio-Levico Terme 0-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Seconda vittoria esterna consecutiva per il Levico Terme che esce da Caravaggio con tre punti fondamentali per la rincorsa alla zona playout. I ragazzi di Mezzanotti sbloccano il match al 9' con Curzel e raddoppiano alla mezz'ora con Calì. Nel secondo tempo cresce il Caravaggio ma Bazzanella chiude il match all'ora di gioco. Il Levico Terme vince ed aggancia il Lecco a quota 28 al terzultimo posto, portando così il verdetto finale all'ultima giornata di campionato.