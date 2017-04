Serie D girone E, Viareggio-Real Forte Querceta 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Viareggio-Real Forte Querceta 2-1giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bresciani.

Impresa viareggina! Il Real Forte Querceta cade in casa del Viareggio autore di una ottima partita. Partono subito forti i viareggini che cercano di schiacciare i fortemarmini e ne raccolgono i frutti al 19' con il gol di Aliboni. I fortemarmini non mollano però e al 27' Di Vito insacca per il pareggio del Real, mentre per il gol del raddoppio viareggino bisogna aspettare il 54' grazie alla rete di Mattei. Occasioni e brividi da ambo le parti per tutta la fine del secondo tempo che però non regala ulteriori gol. Viareggio che crede nei miracoli e prova ad uscire dalla zona a rischio, consapevole dei 4 punti di distacco dalla salvezza sicura (Sestri). Real invece che sbriciola una opportunità ghiottissima facendosi scavalcare dal Finale e recuperare da Argentina e Sanremo ora a pari punti (47).