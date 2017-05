Serie D girone A, Verbania-Varese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Verbania-Varese 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pedroli.



Il Varese non si lascia sfuggire la ghiotta opportunità per il sorpasso al Borgosesia al secondo posto in classifica e ringrazia l'eroe di giornata, Scapini, in rete con un gran colpo di testa. I biancorossi hanno non pochi rimpianti in una stagione vissuta tra alti e bassi, ma devono iniziare a pensare ai playoff, in cui affronteranno la Caronnese la prossima settimana al Franco Ossola. Il Verbania raccoglie l'ennesima delusione stagionale e chiude al terz'ultimo posto con soli 30 punti. La Varesina attende tra le mura amiche domenica prossima nello scontro playout.



VERBANIA-VARESE 0-1

MARCATORI: 78' Scapini

VERBANIA: Beltrami, Bresciani, Paris (86' Bianconi), Adamo, Nasali, Panzani, Marino, Papa (81' Giardino), Giglio, Draghetti, Spadafora (70' D'Onofrio). A disp. Bertolio, Bertora, Bonvini, Bertora, Bianchi, Palmigiano, D'Onofrio, Giardino, Bianconi, Scottini. All. Paolucci.

VARESE: Bordin; Luoni, Simonetto, Viscomi (65' Lercara), Talarico, Benucci, Gazo (76' Zazzi), Bonanni, Rolando, Piraccini (86' Innocenti), Scapini. A disp. Cutrupi, Ferri, Ortolani, Mauro, Vingiano, Moretti, Zazzi, Innocenti, Lercara. All. Bettinelli.

ARBITRO: Tucci di Ostia Lido.



: ammonito Adamo (VE)