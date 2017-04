Serie D girone A, Verbania-Inveruno 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Verbania-Inveruno 1-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pedroli.



La sconfitta patita contro il Verbania costa la promozione diretta all'Inveruno, lontano sei lunghezze a due partite dalla fine dal Cuneo e in svantaggio negli scontri diretti. Bravi i piemontesi a riprendersi dal rigore sbagliato da Spadafora ad inizio partita ed eccezionale lo stesso attaccante a siglare il gol del successo al minuto 53. Gli ultimi due posti in classifica si allontanano per i padroni di casa, ma la zona playout resta un dato di fatto.



VERBANIA-INVERUNO 1-0