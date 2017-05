Serie D girone A, Varesina-Pinerolo 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Varesina-Pinerolo 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Che sciagura questo Pinerolo! La sconfitta per 3-1 in casa della Varesina costringe la squadra di Nisticò al penultimo posto in classifica, molto lontano soltanto qualche settimana fa, e alla conseguente retrocessione in Eccellenza. I gol di Anzano, Frugoli e Di Caro, a segno nei minuti di recupero, puniscono i piemontesi e consentono allla formazione di mister Spilli almeno di giocare in casa il prossimo playout contro il Verbania nello stadio di casa.





VARESINA-PINEROLO

3-1