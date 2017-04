Serie D girone A, Varesina-Caronnese 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Varesina-Caronnese 0-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Niente promozione diretta per la Caronnese, bloccata sullo 0-0 dalla Varesina e distante sei punti dal Cuneo, contro cui è in svantaggio negli scontri diretti, a due giornate dalla fine. Il rosso diretto per Caso al minuto 58 potrebbe lanciare gli ospiti verso il successo nel finale, ma la porta di Varesio resta inviolata ed il pareggio finale scrive la sentenza definitiva sulla stagione dei beniamini di Caronno Pertusella. I padroni di casa restano tre punti sopra l'ultimo posto in classifica.



VARESINA-CARONNESE 0-0

VARESINA: Varesio, La Marca, Groppo, Caso, Musca (44' Allodi), Albizzati, Oldrini (82' Martinoia), Di Caro, Frugoli, Mira, Anzano (68' Castagna). A disp. Tutone, Martinoia, Sala, Allodi, Tino, Menga, Castagna, Scarpinello, Broggi. All. Spilli

CARONNESE: Gherardi, Redaelli, Caputo (81' Scaramuzza), Sgarbi, Patrini, Marcolini, Mandelli (57' Parravicini), Baldo, Mair (88' Cominetti), Corno, L. Giudici. A disp. Del Frate, Cottarelli, Bersanetti, Rudi, A. Giudici, Calì, Scaramuzza, Cominetti, Parravicini. All. Gaburro

ARBITRO: Luciani di Roma 1.

NOTE: espulso Caso al 58' (V), ammoniti Caso, Di Caro (V), Caputo (C)