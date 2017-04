Serie D girone A, Varese-Legnano 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Varese-Legnano 1-2 giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 29a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Ossola.



VARESE-LEGNANO 1-2



Il Varese inciampa nel derby con il Legnano fanalino di coda e viene raggiunto dal Borgosesia al quarto posto in classifica. I lilla si scatenano in una partita per loro fondamentale e salgono a -6 dal penultimo posto, occupato in contemporanea da Bustese, Pinerolo e Pro Settimo. Hazah si vede annullare un gol, poi colpisce poco dopo la mezz'ora. Balconi raddoppia nel secondo tempo, Houehou fa il miracolo su un rigore di Piraccini e il gol di Gucci non basta ai biancorossi per completare la rimonta.



MARCATORI: 33' Hazah (L), 58' Balconi (L), 69' Gucci (V)

VARESE: Pissardo, Talarico, Luoni, Ferri, Granzotto, Becchio, Bottone, Vingiano, Lercara (49' Rolando), Giovio (57' Piraccini), Moretti (68' Gucci). A disp. Bordin, Bonanni, Cusinato, Gazo, Viscomi, Benucci. All. Bettinelli.

LEGNANO: Houehou, Paroni, Mele, Rovrena, Balconi (87' Marcolini), Cantarella (79' Cochis), Bolis, Provasio, Laraia (73' Perez), Hazah, Ianni. A disp. Di Graci, Perucca, Tomei, Pelucchi, Ojeda, Adici. All. Tomasoni.

ARBITRO: Piazzini di Prato.



: ammoniti Granzotto (V), Houehou, Ianni (L)