Serie D girone A, Varese-Gozzano 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Varese-Gozzano 0-2 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Ossola.



Il Gozzano trova la più esaltante delle conclusioni per un 2017 da sogno battendo per 2-0 il Varese a domicilio grazie ai gol di Gulin e Segato. Gli ospiti soffrono in un primo tempo di marca biancorossa, poi trovano il vantaggio grazie al colpo di testa del loro giovane talento. Ferri si fa espellere per rosso diretto e la punizione di Segato chiude i conti in favore dei rossoblù.



VARESE-GOZZANO 0-2



MARCATORI: 59' Gulin (G), 82' Segato (G).

VARESE (): Pissardo ; Ferri , Luoni , Talarico , Viscomi , Bonanni , Gazo (84' Benucci ), Piraccini (77' Gucci ), Vingiano (63' Zazzi ), Rolando , Scapini . A disposizione: Bordin, Ortolani Della Nave, Simonetto, Bottone, Giovio, Lercara. Allenatore: Stefano Bettinelli .

GOZZANO (): Signorini ; Emiliano , Lenoci , Mastrilli , Mikhaylovskiy , Guitto , Gulin (74' Mantovani ) , Parisi (79' Ficco ) , Segato , Aperi , Lunardon (90' Gemelli ) .

A disposizione: Gattone, Bouchbika, Mazzola, Lavelli, Rogora. Allenatore: Massimo Gardano .

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.



: espulso Ferri (G) al 70'. Ammoniti Segato, Lenoci (G).