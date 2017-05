Serie D girone A, Varese-Caronnese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Varese-Caronnese 1-0 giocata oggi, sabato 14 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Ossola.



E' una rovesciata meravigliosa di Viscomi a decretare la prima vittoria stagionale del Varese sulla Caronnese, nel giorno più importante. I biancorossi sprecano numerose occasioni nel finali, dopo che gli ospiti sono rimasti in dieci per l'espulsione di Galli. Il punteggio resta sull'1-0 al triplice fischio e ora per gli uomini di Bettinelli c'è il Gozzano nella finale playoff di questo girone A.



VARESE-CARONNESE 1-0

MARCATORI: 15' Viscomi (V).

VARESE (3-4-1-2): Pissardo; Luoni, Ferri, Viscomi; Talarico, Gazo (81' Benucci), Vingiano (61' Zazzi), Bonanni; Piraccini; Rolando, Scapini (89' Giovio). A disp. Bordin, Simonetto, Becchio, Gucci, Lercara, Moretti. All. Bettinelli .

CARONNESE (4-3-3): Del Frate; Giudici (49' Cottarelli), Sgarbi, Patrini, Caputo; Galli, Mandelli (71' Scaramuzza ), Marcolini; Giudici, Cominetti (49' Mair) , Corno. A disp. Ceveli, Bersanetti, Galletti, Rudi, Baldo, Parravicini. All. Gaburro .

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino

NOTE: espulso 71' Galli (C). Ammoniti 25' Galli (C); 50' Rolando (V); 69' Gazo (V); 71' Galli (C); 90' Caputo (C).