Serie D girone A, Varese-Bustese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Varese-Bustese 2-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Ossola.



Un piccolo lumicino di speranza resta acceso per il Varese, a -3 dal Cuneo e dunque in corsa per un eventuale spareggio in cui mettere in palio la promozione diretta in Lega Pro. Senz'altro ci saranno i playoff per i biancorossi, che vincono per 2-1 sulla Bustese, ora penultima in classifica a pari merito con Legnano e Pinerolo. Sarà un'ultima domenica da brividi per i granata, in vantaggio con Pllumbaj e ripresi da Scapini, dopo l'errore su rigore di Rolando. Sarà proprio quest'ultimo, però, a decidere il match ad inizio ripresa per il 2-1 finale.



VARESE-BUSTESE 2-1

MARCATORI: 24' Pllumbaj (B), 32' Scapini (V), 59' Rolando (V)

VARESE: Pissardo, Ferri, Luoni, Viscomi, Talarico, Bottone (69' Zazzi), Vingiano, Bonanni, Rolando (dal 42' st Piraccini), Moretti (65' Lercara), Scapini. A disp. Bordin, Granzotto, Simonetto, Innocenti, Giovio, Gucci. All. Bettinelli.

BUSTESE: Frigione, Rorato (63' Arcuri), Alushaj, Parini, Pisoni, Panzetta, Papasodaro, Mavilla (68' Putignano), Crea (76' Pariani), Panigada, Pllumbaj. A disp. Ghirlandi, Bisceglia, Bellich, Cudicini, Venturelli, Rondanini. All. Broccanello.

ARBITRO: Catastini di Pisa.



: ammoniti Rolando, Ferri (V), Mavilla, Alushaj (B)