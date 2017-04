Serie D girone A, Pro Settimo-Varesina 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Pro Settimo-Varesina 0-2 giocata oggi, domenica 30aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Eureka.



Che incubo per la Pro Settimo! Un finale di stagione distruttivo per i beniamini dell'Eureka ha toccato il suo punto più basso, con Frugoli e Castagna a siglare il micidiale uno-due in favore della Varesina negli ultimi minuti e, di conseguenza, il crollo all'ultimo posto in classifica per i padroni di casa. Una vittoria contro la Pro Sesto nell'ultima stagionale potrebbe non bastare a salvarsi, mentre gli ospiti dovranno vendere cara la pelle contro il Pinerolo nell'atto conclusivo per salvaguardare la propria posizione sul 13° gradino.



PRO SETTIMO-VARESINA 0-2

MARCATORI: 84' Frugoli, 90' Castagna

PRO SETTIMO: Zamariola, Costa (78' Nacci), Casula, Romano, Comentale, Rubin, Sillano (53' Fumana), Castelletto, Procaccio, Chiazzolino, Taraschi (85' Sorato). A disp. Merlano, Menon, Sabbioni, Nacci, Braidich, Mosca, Fumana, Ferraris, Sorato. All. Tosoni.

VARESINA: Varesio, La Marca, Groppo, Allodi, Cianni, Albizzati, Tino (20' Sala, 51' Castagna), Martinoia (69' Oldrini), Frugoli, Mira, Anzano. A disp. Gallino, Menga, Sala, Morello, Oldrini, Broggi, Vitulli, Catta, Castagna. All. Spilli.

ARBITRO: Moriconi di Roma 2



: ammoniti Comentale, Castelletto, Fumana (P), Cianni, Martinoia, Frugoli, Sala, Castagna (V)