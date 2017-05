Serie D girone A, Pro Sesto-Pro Settimo 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Pro Sesto-Pro Settimo 1-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Breda.



La Pro Settimo dice addio alla Serie D nel peggiore dei modi, perdendo in casa della Pro Sesto, delusa all'ottavo posto finale in classifica. La rete di Scapuzzi al 90' non serve ad alleviare i dolori dei padroni di casa, ma punisce ulteriormente i piemontesi, ultimi in classifica e costretti alla retrocessione in Eccellenza. Una caduta di categoria diretta conseguenza di un 2017 da dimenticare per la squadra di Nobili e Tosoni, alternatisi sulla panchina senza alcun successo.



PRO SESTO-PRO SETTIMO 1-0

MARCATORI: 90' Scapuzzi

PRO SESTO: Sangalli, Martino (80' Campanella), Leotta (65' Fall), Pirola, Cortinovis, Viganò, Baldo, Corti, Di Renzo (76' Scapuzzi), Battaglino, Fumagalli. A disp. Perniola, Maldini, Bernardi, Scapuzzi, Ghidoni, Pozzati, Fall, Gobbi, Campanella. All. Del Piano

PRO SETTIMO: Merlano, Ferraris, Casula, Romano, Mosca, Rubin, Nacci (80' Sabbioni), Procaccio, Fumana, Chiazzolino, Taraschi. A disp. Zamariola, Costa, Braidich, Causin, Nosenzo, Sabbioni, Sorato, Menon, Sillano. All. Nobili.

ARBITRO: Cinque di Pistoia

NOTE: espulso 71' Mosca (Pro Settimo)