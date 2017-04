Serie D girone A, Pro Sesto-Pinerolo 1-1: tabellino e highlights.

Pro Sesto-Pinerolo 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Breda.



Un gol di Battaglino toglie al Pinerolo tre punti fondamentali nella lotta per evitare la retrocessione diretta. La Pro Sesto non si arrende, rimasta in dieci per l'espulsione di Cristofoli ad inizio secondo tempo, dopo che Gili aveva portato in vantaggio gli ospiti al terzo minuto della prima frazione. I piemontesi rimangono a +2 sul penultimo posto e non possono dirsi tranquilli, mentre per i biancocelesti anche la zona playoff è ora un miraggio.



PRO SESTO-PINEROLO 1-1

MARCATORI: 3' Gioè (P), 76' Battaglino (PS)

PRO SESTO: Perniola, Pirola, Leotta (74' Brambilla), Gobbi (57' Baldo), Bernardi, Viganò, Fall (46' Panatti), Corti, Cristofoli, Battaglino, Di Renzo. A disp. Sangalli, Maldini, Baldo, Panatti, Martino, Tresca, Brambilla, Raviotta, Ghidoni. All. Del Piano.

PINEROLO: Baldi, Tuninetti (75' Zojzi), Pautassi, Di Dio, Procida, Rignanese, Gili, Begolo Gioè (78' Radoi), Gasbarroni (71' Noia), Mulatero. A disp. Zaccone, Greco, Martini, El Otmani, Zojzi, Noia, Tonini, Dalmasso, Radoi. All. Nisticò.

ARBITRO: Milana di Trapani.

NOTE: espulso Cristofoli (PS) al 62', ammoniti Pirola, Corti, Baldo (PS), Tuninetti (P)PRO SESTO-PINEROLO 1-1