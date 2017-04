Serie D girone E, Ponsacco-Sestri Levante 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Ponsacco - Sestri levante 0-3 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Rocco.



Il Sestri espugna lo stadio del Ponsacco con un secco 0-3. Partita che nel primo tempo comincia molto chiusa e con poche azioni mentre le due squadre cercano di sorprendere l'avversario, ma la partita si sblocca solo al 42' quando Ianniello insacca alle spalle del portiere. Nel secondo tempo invece il Sestri entra in campo molto deciso su come deve finire la partita e al 46' Mazzotti deposita in rete il gol dello 0-2. Dopo aver dominato anche il secondo tempo Pane chiude i giochi al 75' firmando il gol del tris levantino. Ponsacco che galleggia a centro classifica dopo aver perso il trenino playoff mentre il Sestri si desta ed esce dalla zona playout scavalcando il Jolly.

PONSACCO - SESTRI LEVANTE 0-3

