Serie D girone A, Oltrepovoghera-Verbania 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Oltrepovoghera-Verbania 1-1 giocata oggi, domenica 30aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Parisi.



Doveva essere la giornata del Verbania, che mantiene soltanto due punti di vantaggio sul penultimo posto e la conseguente retrocessione diretta, e invece è l'Oltrepovoghera ad andare vicinissimo al successo. Romano regala l'insperato vantaggio ai padroni di casa, poi è D'Onofrio a salvarli dalla tragedia a un minuto dal fischio finale. Per i padroni di casa le sofferenze sono già in archivio, mentre i piemontesi dovranno vincere in casa l'ultima contro il Varese per evitare guai peggiori.