Serie D girone A, Mestre-Cuneo 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Mestre-Cuneo 2-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la Poule Scudetto. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Baracca.



Comincia come meglio non potrebbe la Poule Scudetto del Mestre, padrone in campo e vincente per 2-1 al termine della sfida contro uno spento Cuneo. Papa, autore del gol che è valso la promozione ai piemontesi, segna ancora e regala l'immeritato vantaggio agli ospiti, subito pareggiato, però, dallo scatenato Sottovia. Nel finale entra Bussi e decide la sfida in favore degli Orange, che conquistano così i tre punti.



MESTRE-CUNEO 2-1

MARCATORI: 68' Papa (C), 75' Sottovia (M), 87' Bussi (M).

MESTRE: Gagno, Bonetto, Fabbri (70' Boron), Gritti, Politti, Boscolo, Casarotto, Pinton, Beccaro (81' Bussi), Kabine (73' Zecchin), Sottovia. A disp. Pusca, Ugo, Veronese, Bartoccini, Montemezzo, Pettarin. All. Zironelli .

CUNEO: Gomis, Bagni, Conrotto, Quitadamo, Rizzo, Toscano (74' Bianco), Corsini (59' Palazzolo), Papa, Rosso, Togni (90' Diaz), De Sena. A disp. Lubbia, Campana, Difino, Genovese, Mondino, Orofino. All. Iacolino.

ARBITRO: Luciani di Roma 1

NOTE: ammoniti 67' Beccaro (M); 69' Boscolo (M); 78' Zecchin (M); 88' Papa (C)