Serie D girone A, Legnano-Pro Settimo 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Legnano-Inveruno 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mari.



Ci ha provato fino all'ultimo minuto il Legnano, che ha colpito il palo con Hazah a tempo scaduto, ma la Pro Settimo ha tenuto l'1-1 e non si è fatta sorpassare in classifica dagli avversari. Poco da festeggiare, però, per entrambe le squadre, che continuano ad occupare gli ultimi due gradini della graduatoria del girone. Il rigore di Taraschi, su sciocco fallo di Cantarella, ha dato il vantaggio ai piemontesi, poi Ianni, a dieci minuti dalla fine, ha trovato il meritato pareggio, rimasto tale al fischio finale.



LEGNANO-PRO SETTIMO 1-1