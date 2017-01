Serie D, girone A: Legnano, lascia la presidentessa

Serie D: risultati in diretta

Sono ore caldissime in casa Legnano: un gruppo di tifosi lilla ha chiuso la squadra all'interno dello stadio Mari, impedendo a staff e giocatori di uscire dal centro sportivo (colla su serrature e cancelli sbarrati da chiavi e lucchetti). Nell'occhio del ciclone la presidentessa Vanessa Paolillo, contestata aspramente da una parte della tifoseria: la figlia del patron, esasperata, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.





"Lascio oggi il ruolo di Presidente dell´A.C. Legnano – si legge sulla paginedel club - rimettendo la carica nelle mani dei Soci e dei Consiglieri, che vorranno eleggere chi mi succederà. Ringrazio di cuore tutti coloro che dall´11 Gennaio 2015 ad oggi mi hanno affiancata in questa fantastica esperienza, che mi ha plasmata e fatta crescere, ed hanno investito con me lavoro, dedizione, impegno, volontà, sacrificio, tempo; ma anche condiviso senso di appartenenza, motivazioni, passione, risultati, soddisfazioni e felicità uniche. Uno su tutti, ringrazio mio padre, che individuandomi e proponendomi come Presidente, ha fatto un salto nel vuoto ed io spero che quel vuoto l´ho riempito".