Serie D girone A, Legnano-Casale 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Legnano-Casale 3-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mari.



Si può e si deve parlare di impresa per quanto riguarda il Legnano, vincente per 3-2 contro il Casale e toltosi in extremis dagli ultimi due posti in classifica, dopo essere stato sul fondo del barile per gran parte della stagione. Decisivi la doppietta di Ianni, di cui un gol è su rigore, e la rete di Laraia, che chiude la partita dopo il momentaneo pareggio di Principe dal dischetto. Lilla in festa, anche se la stagione pone ora di fronte uno scontro salvezza da paura nel derby a Busto Garolfo contro la Bustese. Nerostellati al nono posto in graduatoria.



LEGNANO-CASALE 3-2

MARCATORI: 30' Ianni (L), 65' rig. Principe (C), 72' rig. Ianni (L), 75' Laraia (L), 85' Cardini (C)

LEGNANO: Houhoue, Paroni, Balconi, Rovrena (63' Tomei), Bolis (89' Magistrelli), Cochis, Pelucchi, Provasio, Ianni, Perez, Laraia. A disp. Di Graci, Tomei, Perucca, Mengoni, Hazah, Cantarella, Ojeda, Magistrelli, Adici. All. Tomasoni.

CASALE: Carlucci, Labano (86' Pallavidino), Zaia, Buonocunto (76' Mazzucco), Cardini, Cintoi, Duguet, Dansu, Principe (77' Sinato), Garavelli, Pavesi. A disp. Poggio, Pallavidino, Giuseppin, Birolo, Mazzucco, Rebolini, Martinetti, Patrucco, Sinato. All. Rossi.