Inveruno-Folgore Caratese 3-2 giocata oggi, domenica 30aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Garavaglia.



L'Inveruno mette la propria ipoteca sui playoff con una scoppiettante vittoria in rimonta contro la Folgore Caratese. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Repossi, bomber Simeri, salito a quota 21 gol stagionali, scatena la propria rabbia e, prima dell'intervallo, ribalta tutto in favore degli ospiti. I gialloblù di Mazzoleni non mollano e trovano il pareggio con Chessa a metà della ripresa, prima che il goleador dei padroni di casa, un Broggini da 18 sigilli in stagione, scriva il definitivo 3-2.



INVERUNO-FOLGORE CARATESE 3-2

MARCATORI: 23' Repossi (I), 25', 30' Simeri (F), 65' Chessa (I), 87' Broggini (I)

INVERUNO: Cavalli, Antonielli, Mangili, Morao, Botturi (73' Ciappellano), Bugno, Repossi, Lazzaro, Broggini, Chessa, Truzzi (56' Marioli). A disp. Maimone, Ciappellano, Marioli, Olivares, Battistello, Villa, Galli, Puricelli, Bosio. All. Mazzoleni.

FOLGORE CARATESE: Bavena, Giacinti, Colonna, Moreo, Perego, Concina, Cesana, Lisai (39' Monni), Simeri, Ciko (82' Serleti), Capristo (72' Antonucci). A disp. Cavana, Serleti, Banfi, Innocenti, Monni, Citterio, Damiano, Antonucci, Massaro. All. Beoni.

ARBITRO: Trischitta di Messina.



: espulso Concina (F) al 79'. Ammoniti Repossi, Antonielli (I), Concina, Bavena, Perego (F)