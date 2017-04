Serie D girone A, Inveruno-Chieri 4-2: tabellino e highlights. Diretta

Inveruno-Chieri 4-2 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 31a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Ossola.



Torna a vincere l'Inveruno e lo fa per escludere definitivamente dalla corsa playoff il Chieri, nuovamente sconfitto in questo 2017 con un poker che fa male, dopo che Pasquero aveva illuso con la doppietta del parziale vantaggio all'intervallo. I gialloblù ringraziano la rimonta firmata dall'autogol di Benassi, dalla rete di Bosio e dalla seconda perla della doppietta di Battistello. Ora sono terzi in classifica, a -3 dal Cuneo capolista e a un solo passo dallo scatenato Borgosesia.



INVERUNO-CHIERI 4-2



MARCATORI: 26' Pasquero (C), 34' Battistello (I), 40' Pasquero (C), 49' Aut. Benassi (C), 51' Bosio (I)

INVERUNO: Cavalli, Marioli, Nava, Bugno(63' Ciappellano), Morao, Mangili, Battistello (87' Antonielli), Lazzaro, Chessa (73' Truzzi), Bosio, Broggini. A disp. Maimone, Olivares, Galli, Puricelli, Repossi, Villa. All. Achille Mazzoleni.

CHIERI: Cella, Benassi, Benedetto, Venturello, Cacciatore, Campagna (70' Miello), D'Iglio, Tettamanti, Messias(75' Pasciutti), Pasquero, Anastasia. A disp. Benini, Gallo, Gueye, Lovin, Novello, Simone, Villa. All. Vincenzo Manzo.

ARBITRO: Ricci di Firenze.



: ammoniti 12' Nava (I), 55' Venturello (C), 85' Tettamanti (C), 89' Truzzi (I), 90' Pasquero (C)