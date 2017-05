Serie D girone A, Imolese-Correggese 3-3: tabellino e highlights. Diretta - Datasport.it

Imolese-Correggese 3-3 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 18.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Galli.



Assurdo quanto succede al Galli in una partita meravigliosa. Davoli porta in vantaggio la Correggese nel primo tempo, poi una doppietta di Ambrosini ribalta tutto a metà della ripresa, con la seconda rete su calcio di rigore. Il tris di Bertoli arriva subito dopo e il match sembra dover correre veloce fino al termine per l'Imolese. Prima il portiere Mastropietro e poi Bertoli, però, provocano due calci di rigore per gli ospiti, che Pasi trasforma per il 3-3 alla fine dei regolarmentari. Nei supplementari la partita è nervosa, la Correggese ci prova fino all'ultimo minuto, ma è l'Imolese a volare in finale contro il Delta Rovigo in virtù dei 7 punti in più raccolti nella classifica di fine stagione.



IMOLESE-CORREGGESE 3-3

MARCATORI: 37' Davoli (C), 61' Ambrosini (I), 71' rig. Ambrosini (I), 74' Bertoli (I), 82' rig. Pasi (C), 91 rig. Pasi (C)

IMOLESE: Mastropietro, Boccardi, Testoni, Scalini (46' Selvatico), Bettati, Bertoli, Monacizzo (57' Buda), Olivieri, Longobardi, Ambrosini, Saporetti (57' Tattini). A disp. Stancampiano, Martedì, Syku, Ferretti, Buda, Stanzani, Selvatico, Borgobello, Tattini. All. Baldini.

CORREGGESE: Francabandiera, Ghizzardi, Corbelli, Bertozzini, Berni (49' Zuccolini), Di Maio, Macrì (94' Okpebholo), Landi, Bovi, Davoli (80' Dianda), Pasi. A disp. Consol, Zuccolini, Spezzani, Garlappi, Dianda, Sereni, Okpebholo, Aracri, Sciamanna. All. Benuzzi.

ARBITRO: Rutella di Enna.

NOTE: ammoniti Olivieri, Selvatico, Mastropietro, Bertoli (I), Corbelli, Dianda, Zuccolini (C)