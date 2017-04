Serie D girone A, Gozzano-Varese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Gozzano-Varese 2-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Albertas.



E' una sconfitta pesante come un macigno per il Varese quella subita contro il Gozzano. Il Cuneo scappa a +5 e, a due giornate dalla fine, la promozione diretta resta un sogno pressoché irrealizzabile. Il vantaggio di Aperi, dopo che i biancorossi hanno dominato per lunghi tratti del match, viene subito pareggiato da Scapini, ma, a dieci minuti dal termine, Ficco stende gli ospiti e regala il 2-1 ai rossoblù, che restano lontani dalle primissime posizioni.





GOZZANO-VARESE 2-1