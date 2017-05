Serie D girone A, Gozzano-Oltrepovoghera 5-1: tabellino e highlights. Diretta

Gozzano-Oltrepovoghera 5-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del D’Albertas.



Non c'è partita tra un Gozzano che scalpita in attesa dei playoff e un Oltrepovoghera ormai fuori da ogni possibile discussione. Nel primo tempo il tris è servito ed è opera di Emiliano, Lunardon e Aperi, che fa doppietta al minuto numero 91. Nel mezzo c'è spazio anche per il sigillo di Gulin, cui segue il gol della bandiera ospite con D'Aniello su rigore. Un perentorio 5-1, che vale uno scontro playoff da brividi a Borgosesia la prossima domenica, per vendicare la sconfitta di qualche settimana fa e continuare a sognare in un 2017 da urlo.



GOZZANO-OLTREPOVOGHERA 5-1

MARCATORI: 15’ Emiliano (G), 30' Lunardon (G), 46' Aperi (G), 70' Gulin (G), 82' rig. D'Aniello (O), 92' Aperi (G).

GOZZANO: Signorini, Ficco, Emiliano, Mikhaylovskiy, Mastrilli, Gulin, Parisi (13' Lenoci), Guitto (69' Mantovani), Segato (60' Gemelli), Lunardon, Aperi. A disp. Gattoni, Lenoci, Tordini, Mazzola, Harka, Rogora. All.Gardano.

OLTREPOVOGHERA: Cizza, Hajrullai, Colombo (54' El Khayari), Belotti, Margaglio (50' Battistotti), Zemide (60' Battagliarin), D'Aniello, Coccu, Buglio, Romano. A disp. Baldaro, Guasconi, Sabbadin, Tambussi, Maione, Brega. All. Fasce

ARBITRO: D'Amato di Siena

NOTE: ammonito Zemide (O)