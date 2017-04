Serie D girone A, Folgore-Cuneo 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Folgore-Cuneo 0-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del XXV Aprile.



Il gol di D'Antoni è una pietra miliare sulla promozione diretta del Cuneo, vincente per 1-0 contro una combattiva Folgore Caratese. Poche le emozioni di un match tirato, con gli ospiti sotto pressione e capaci di sbloccarsi soltanto a metà del secondo tempo. Per i padroni di casa la stagione è già finita, per i piemontesi, invece, la Lega Pro potrebbe presto diventare un sogno che si avvera.



FOLGORE-CUNEO 0-1