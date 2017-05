Serie D girone A, Folgore Caratese-Borgosesia 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Folgore Caratese-Borgosesia 1-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del XXV Aprile.



Il gol del Cuneo, una settimana fa al minuto 93, aveva stretto in gola l'urlo promozione ai tifosi del Borgosesia. Oggi, i delusi granata non vanno oltre l'1-1 contro una Folgore Caratese senza più nulla da chiedere alla propria stagione e perdono anche il secondo posto in classifica in favore del Varese. Ai playoff, tra le mura del Comunale, arriva un Gozzano affamato di vittorie come nessun altro in questo 2017. La Folgore si accontenta di un pareggio firmato Moreo e Vita, in attesa di puntare ai posti che contano l'anno prossimo.



FOLGORE CARATESE-BORGOSESIA 1-1

MARCATORI: 87' Moreo (F), 88' Vita (B)

FOLGORE CARATESE: Bavena, Giacinti, Colonna, Moreo, Todisco, Perego, Capristo (58' Citterio), A. Innocenti, Monni (80' Damiano), Cesana, Antonucci (85' Dell'Occa). A disp. Cavana, Serleti, Marelli, Perrucci, B. Innocenti, Citterio, Damiano, Dell'Occa. All. Beoni.

BORGOSESIA: Libertazzi, Nava, Pavan, Clausi, Gusu, Bruzzone (83' Loria), Testori (46' Tomaselli), Di Lernia, Zamparo, Perez (65' Augliera), Vita. A disp. Fiorio, Erba, Virga, Guidobono, Augliera, Tomaselli, Boateng, Grieco, Loria. All. Dionisi.

ARBITRO: Luciani di Roma 1



: ammoniti Innocenti (F), Di Lernia (B)