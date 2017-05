Serie D, Girone A: festa Cuneo, è Lega Pro!

E' festa per il Cuneo! La vittoria per 1-0 contro il Bra regala ai biancorossi la promozione in Lega Pro, dopo soltanto un anno di permanenza in Serie D.





Il 16° posto ed i playout persi contro ilerano costati la retrocessione al termine del 2015/16, ma è bastata una sola stagione per il nuovo salto di categoria. Grande felicità per il tecnico Salvatoreche, dopo aver vinto Campionato e Coppa Italia Primavera da tecnico dellaad inizio anni '90, si è specializzato in promozioni dalla Serie D. Le ultime tre conquistate dal Cuneo portano la sua firma e sono sette in tutto con quella conquistata oggi. Il 2-2 raccolto al 93' grazie al gol dicontro un tenacela scorsa settimana è risultato decisivo per mantenere la testa della classifica. La vittoria del Fratelli Paschiero contro i giallorossi, firmata dai gol di, è valsa la tanto attesa promozione in Lega Pro.