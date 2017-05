Serie D girone A, Delta Rovigo-Lentigione 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Delta Rovigo-Lentigione 1-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gabrielli.



Servono 120 minuti al Delta Rovigo per conquistare la finale playoff in questo girone D. Dopo l'1-1 finale, risultanto decisivi i tre punti di vantaggio in classifica (60 contro 57) per i padroni di casa, che trovano il vantaggio su rigore con Sentinelli, prima che il Lentigione pareggi a un soffio dalla fine del primo tempo grazie al penalty di Marijanovic. Dopo i tempi regolarmentari serve la mezz'ora aggiuntiva, ma, tra due squadre stanche e senza idee, il punteggio non si sblocca.



DELTA ROVIGO-LENTIGIONE 1-1 d.t.s. (1-1)

MARCATORI: 16' rig. Sentinelli (D), 45' rig. Marijanovic (L).

DELTA ROVIGO: Boccanera; Fabbri, Mboup, Sentinelli, De Anna (103' Castaldo), Gattoni, Miotto, Nichele, Tarantino, Ferrari (110' Oliveira), Ilari (66' Alessandro). A disp. Careri, Lollo, Potenziani, Migliorini, Soro, Zubin. All. Parlato .

LENTIGIONE: Nava; Ferrari (97' Rocco), Galuppo (64' Bignotti) , Rieti, Santagiuliana, Traoré, Bourama, Roma, Savi, Marijanovic, Pandiani (84' Fanti). A disp. Marie Borges, Ogunleye, Vecchi, Fyda, Hima, Molinaro. All. Zattarin .

ARBITRO: Ruggiero di Roma 1

NOTE: espulsi 82' Santagiuliana (L), 82' Gattoni (L). Ammoniti 18' Sentinelli (D), 28' Mboup (D), 47' Galuppo (L), 73' Ferrari (L), 98' Miotto (D), 120' Bourama (L).