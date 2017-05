Serie D girone A, Cuneo-Bra 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Cuneo-Bra 1-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Fratelli Paschiero.



La lunga attesa del gol per la promozione si stava facendo snervante al Fratelli Paschiero. Poi, al minuto '71, Papa riesce a perforare il muro giallorosso su assist di D'Antoni e Cuneo può celebrare la promozione in Lega Pro. La festa può esplodere per gli uomini di Iacolino, che si dimostra ancora una volta il mago delle promozioni dalla Serie D. Per quanto riguarda gli ospiti, il Bra chiude una dignitosa stagione al decimo posto assoluto.



CUNEO-BRA 1-0

MARCATORI: 71' Papa

CUNEO: Gomis, Toscano, Rizzo, Rosso, Bagni, Conrotto, Palazzolo (68' Orofino), Togni, D'Antoni, Papa, De Sena (65' Diaz). A disp. Lubbia, Campana, Quitadamo, Bianco, Mondino, Ottobre, Orofino, Genovese, Diaz. All. Iacolino.

BRA: Tunno, Benabid, Gili Borghet, Rossi, Dolce, Gregorio (77' Aquaro), Besuzzo, Barale, Capellino (60' Niang), Beltrame, Cangemi (68' Russo). A disp. Bonofiglio, Ghione Mainardi, Bettin, Coulibaly, Russo, Cuccia, Sardo, Niang, Aquaro. All. Daidola.

ARBITRO: Rutella di Enna.



ammonito Rosso (C)