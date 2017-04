Serie D girone A, Chieri-Varese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Chieri-Varese 0-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 29a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Ossola.



Massimo risultato con il minimo sforzo per il Varese. E che risultato questo 0-1 contro il Chieri, scritto dal gol iniziale di Scapini, sugli sviluppi del primo calcio d'angolo del match. Borgosesia agganciato e terzo posto in classifica, a -2 dal Cuneo che stenta a Busto Garolfo. Chieri ora lontano ben sette punti dalla vetta e fuori dalla zona playoff dopo l'ennesimo risultato negativo del recente periodo.



CHIERI-VARESE 0-1



MARCATORI: 7' Scapini

CHIERI: Benini, Venturello, Benassi, D’Iglio, Fabbro (79' Gueye), Benedetto, Messias, Pasquero, Villa, Campagna (74' Simone), Anastasia. A disp: Cella, Novello, Lovin, Gallo, Della Valle, Sarao, Miello. All. Manzo.

VARESE: Pissardo, Talarico, Bonanni, Luoni, Ferri, Viscomi, Gazo (59' Cusinato), Bottone (88' Benucci), Scapini, Vingiano (74' Becchio), Piraccini. A disp: Bordin, Granzotto, Benucci, Lercara, Innocenti, Giovio, Moretti. All. Bettinelli.

ARBITRO: De Tommaso di Rieti

NOTE: ammoniti D'Iglio, Simone (C), Piraccini, Luoni (V)