Serie D girone A, Chieri-Caronnese 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Chieri-Caronnese 2-3 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del De Paoli.



Partita dalle mille emozioni quella del De Paoli, che si chiude con la vittoria della Caronnese per 3-2. A Mandelli risponde Tettamanti, a Patrini risponde Diaz, ma nulla più possono i padroni di casa di fronte al sigillo definitivo di Corno, che regala i playoff agli uomini di Gaburro. Il trio a pari merito composto insieme a Gozzano e Inveruno premia i beniamini di Caronno Pertusella al quinto posto assoluto e sarà trasferta a Varese per continuare a sognare la prossima settimana.