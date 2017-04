Casale-Pro Sesto 2-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Palli.



E' un addio ai playoff quanto mai amaro per la Pro Sesto, sconfitta dal Casale in un pomeriggio davvero deludente per gli uomini di Del Piano, contro una squadra senza alcuna motivazione. I nerostellati onorano l'impegno e, con un gol per tempo, liquidano gli avversari grazie alle reti di Pavesi e Sinato. A nulla serve l'immediata risposta di Di Renzo al minuto 51, perché il pareggio non arriva e ogni obiettivo è precluso per i lombardi.



CASALE-PRO SESTO 2-1

MARCATORI: 17' Pavesi (C), 50' Sinato (C), 51' Di Renzo (P)

CASALE: Carlucci, Villanova (62' Labano), Zaia (59' Duguet), Mazzucco, Priolo (65' Birolo), Cintoi, Pavesi, Dansu, Sinato, Garavelli, Cardini. A disp. Savoldelli, Labano, Martinetti, Rebolini, Birolo, Pallavidino, Buonocunto, Duguet, Principe. All. Rossi.

PRO SESTO: Sangalli, Pirola, Leotta, Maldini,Cortinovis (72' Gobbi), Viganò, Baldo (79' Fall), Corti (85' Fumagalli), Di Renzo, Battaglino. A disp. Perniola, Ghidoni, Bernardi, Pozzati, Fumagalli, Ba, Panatti, Fall, Gobbi. All. Del Piano.

ARBITRO: Monaldi di Macerata



: ammoniti Villanova, Mazzucco, Cardini (C), Cortinovis (P)