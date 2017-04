Serie D girone A, Caronnese-Gozzano 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Caronnese-Gozzano 0-1 giocata oggi, domenica 30aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Eccezionale Gozzano, vincente sul campo della Caronnese grazie al gol di Mastrilli. Il risultato ribalta il medesimo punteggio dell'andata e, trovandosi le due squadre a pari merito in classifica, la differenza reti al momento premia i rossoblù per un solo gol in più fatto finora (53 contro 52). Ultima giornata decisiva, dunque, per definire chi sarà l'ultima squadra del lotto playoff, considerando che all'Inveruno basta un pareggio per confermare la solitaria quarta piazza stagionale.