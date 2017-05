Serie D girone A, Bustese-Legnano 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Bustese-Legnano 3-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playout di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Battaglia.



Che meravigliosa Bustese quella del derby odierno! Un tris senza pietà inflitto al Legnano, fermatosi sul più bello in un magico finale di stagione e costretto alla retrocessione in Eccellenza. Nodari e Pllumbaj indirizzano la sfida nel finale del primo tempo, poi Mavilla cala il tris nel recupero e i granata riescono nell'impresa della salvezza, un miraggio fino a qualche mese fa.



BUSTESE-LEGNANO 3-0



MARCATORI: 39' Nodari (B), 41' Pllumbaj (B), 90' Mavilla (B).

BUSTESE (): Frigione ; Alushaj , Parini , Pisoni , Nodari (90' Cudicini ), Arcuri , Mavilla , Panzetta , Putignano , Panigada (90' Rondanini ), Pllumbaj (83' Venturelli ). A disposizione: Ghirlandi, Bellich, Bisceglia, Martelli, Papasodaro, Pariani. Allenatore: Simone Broccanello .

LEGNANO (): Houehou ; Cochis (87' Tomei ) , Mele , Paroni , Pelucchi (59' Ojeda ) , Balconi , Bolis (71' Hazah ) , Provasio , Ianni, Basilio , Laraia , Perez . A disposizione: Di Graci, Perucca, Magistrelli, Mengoni, Rovrena, Adici. Allenatore: Paolo Tomasoni .

ARBITRO: Acanfora di Castellammare di Stabia.



: ammonito Mavilla (B).