Serie D girone A, Bustese-Borgosesia 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Bustese-Borgosesia 2-3 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Battaglia.



Vittoria dal peso specifico incalcolabile per il Borgosesia in trasferta contro la Bustese. Tutto facile nel primo tempo per gli ospiti, avanti con un tris di gol. Prima Di Lernia, poi l'autorete di Alushaj ed infine Tomaselli sembrano chiudere i conti, ma i lombardi scaldano il secondo tempo con la rete su rigore di Pllumbaj e la successiva zampata di Panigada. I granata mantengono il vantaggio nel finale e si riportano a -2 dal Cuneo capolista, mentre la Bustese resta invischiata in zona playout.





BUSTESE-BORGOSESIA 2-3