Serie D girone A, Bra-Casale 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Bra-Casale 2-2 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bravi.



Dopo 45 minuti di nulla, Bra e Casale decidono di dare spettacolo nel secondo tempo e, nonostante il punto guadagnato non cambi nulla nelle rispettive graduatorie, il pubblico di casa può almeno godersi il 2-2 finale, firmato dai gol di Niang e Ghione Mainardi per i braidensi e dalla doppietta di Sinato per i nerostellati.



BRA-CASALE 2-2