Serie D girone A, Borgosesia-Gozzano 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Borgosesia-Gozzano 1-2 giocata oggi, sabato 13 maggio 2017 alle ore 20.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

Se lo aggiudica il Gozzano il match valido per i playoff contro il Borgosesia. Gli ospiti si impongono per 2-1 e passano dunque il turno, trovando la terza vittoria consecutiva stagionale. Dopo un buon avvio passa in vantaggio il Borgosesia al 39’ grazie alla rete di Loria. Il gol sveglia gli ospiti che minuto dopo minuto guadagnano sempre più campo fino a trovare il dominio nella ripresa dove però sono necessari due calci piazzati per trovare il gol: prima Emliano segna di testa su corner al 50’ e poi lo stesso Emiliano sigla il gol che vale il passaggio del turno al 77’ con una bellissima punizione che passa sotto la barriera. Borgosesia dunque eliminato mentre il Gozzano approda al turno successivo.



BORGOSESIA-GOZZANO 1-2

MARCATORI: 39’ Loria (B), 50’ e 77’ Emiliano (G).

BORGOSESIA: Libertazzi, Virga (80’ Augliera), Pavan, Nava, Gusu, Bruzzone, Clausi, Di Lernia, Zamparo, Testori (57’ Tomaselli), Loria (57’ Vita). A disp. Fiorio, Erba, Ottino, Boateng, Tampellini, Mauceri. All. Dionisi.

GOZZANO: Signorini, Ficco, Mastrilli (68’ Lenoci), Mikaiylovskiy, Guitto, Emiliano, Lunardon, Segato, Aperi, Mantovani (73’ Gulin), Parisi (81’ Mazzola). A disp. Gattone, Leonci, Lomazzi, Gemelli, Facchinetti, Rogora. All. Gardano.

ARBITRO: Donda di Cormos.



: Ammoniti Di Lernia, Pavan (B), Segato (G).