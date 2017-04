Serie D girone A, Borgosesia-Cuneo 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Borgosesia-Cuneo 2-2 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Una partita meravigliosa, come ci si aspetta da due squadre in lotta per la Lega Pro. Pazzesco quanto succede al Comunale, in un finale da batticuore. De Sena trova al 93' il gol che, se il Cuneo dovesse vincere in casa contro il Bra la prossima settimana, regalerà la promozione. Peccato per il Borgosesia, eccezionale con Perez nel portarsi in vantaggio a pochi minuti dalla fine. Nel primo tempo i due bomber Zamparo e D'Antoni avevano scritto un 1-1 bellissimo, reso ancor migliore da una ripresa vivace e intensa. Ospiti a +2 e a un passo dal salto di categoria.



BORGOSESIA-CUNEO 2-2

MARCATORI: 27' Zamparo (B), 43' D'Antoni (C), 79' Perez (B), 93' De Sena (C)

BORGOSESIA: Libertazzi, Nava, Pavan, Canessa (58' Clausi), Gusu, Bruzzone, Tomaselli (73' Mauceri), Di Lernia, Zamparo, Perez, Vita (89' Boateng). A disp. Fiorio, Erba, Virga, Augliera, Boateng, Testori, Clausi, Loria, Mauceri. All. Dionisi.

CUNEO: Gomis, Toscano, Rizzo, Rosso, Quitadamo, Conrotto, Palazzolo (81' Diaz), Togni, D'Antoni, Papa, Corsini (73' Bianco). A disp. Lubbia, Bagni, Bianco, Mondino, Orofino, De Sena (83' Togni), Genovese, Ottobre, Diaz. All. Iacolino.

ARBITRO: Miele di Nola.



: ammoniti Perez (B), D'Antoni, Corsini, Rosso (C)