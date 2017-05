Serie D, calendario: playoff-poule scudetto, orari e anticipi

Tutto pronto per la prima tornata dei playoff e la giornata inaugurale della Poule Scudetto: squadre in campo domenica alle ore 16, ma ci sono alcuni cambi di orario.



Per quanto concerne i playoff, Borgosesia-Gozzano (girone A) si disputerà sabato alle 20: anticipata al 13 maggio anche la gara di Poule Scudetto tra Fermana e Ravenna (20.30). Domenica 14, invece, Mestre-Cuneo (Poule) scatterà alle 15, mentre Imolese-Correggese (playoff girone D) scenderanno in campo alle 18. La sfida tra San Nicolò Teramo e Vis Pesaro (playoff girone F) si giocherà allo stadio Gran Sasso d'Italia di L'Aquila, mentre Nocerina-Gravina (girone H) avrà come palcoscenico lo stadio Ianniello di Frattamaggiore (match a porte chiuse). Castrovillari-Sarnese (spareggio playout girone I) si disputerà infine allo stadio Viviani di Potenza.





Proprio Nocerina-Gravina sarà visibile in streaming su