Serie D, calendario: orari e anticipi della 29a giornata

Poche variazioni per quanto riguarda la 29esima giornata di serie D. Le partite anticipate a sabato (inizio ore 15) sono due, vale a dire Belluno-Triestina (girone C) e Muravera-Latte Dolce (girone G): tutte le altre gare si disputeranno domenica 2 alle 15, ad eccezione di Valdinievole Montecatini-Unione Sanremo (girone E, ore 15.30), Gravina-Gelbison e San Severo-Madrepietra Daunia (girone H, ore 15.30) e Manfredonia-Vultur Rionero (girone H, ore 16).



Monticelli-Recanatese (girone F) si giocherà presso lo stadio Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto, mentre Trastevere-Picerno (girone H) e Cavese-Castrovillari (girone I) si disputeranno a porte chiuse. In conclusione, per le gare Varese-Legnano (girone A), Fermana-Vis Pesaro (girone F) e Avezzano-L'Aquila (girone G) ci saranno delle limitazioni per la vendita dei biglietti del settore ospiti.





La Federazione ha inoltre disposto che "dell’ora di inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di data degli incontri prefissati, con la sola eccezione delle gare prescelte per gli anticipi televisivi e per le società che utilizzano il mezzo aereo per lo svolgimento della trasferta. Ciò al fine di assicurare la massima regolarità di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale. Al medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo venga ridotto a".