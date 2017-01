Serie D, calendario: orari e anticipi della 21a giornata

La 21a giornata di serie D si disputerà tra sabato 28 e domenica 29 gennaio: tante modifiche al programma originario, le partite anticipate a sabato sono ben tre. Due nel girone A, Gozzano-Casale e Chieri-Legnano (inizio ore 14.30), una nel gruppo I (Frattese-Sancataldese, fischio di inizio ore 15): quest'ultima, così come Lecco-Virtus Bolzano (girone B) e Grosseto-Real Forte Querceta (E) si disputerà a porte chiuse.



Annullata, nel girone G, la partita tra Rieti e Foligno (a causa dei grossi problemi che sta attraversando il club umbro): Viareggio-Finale (E), si giocherà invece a Camaiore. Per concludere, domenica 29 tre partite del gruppo H scatteranno alle 15 (e non alle 14.30 come tutte le altre): Gravina-Anzio, Manfredonia-Francavilla e Nardò Agropoli.





Infine, ilè stato definitivamente escluso dal girone I dopo aver rinunciato a ben quattro partite: tutti i giocatori sono svincolati, il regolamento dice inoltre che "qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario...nel girone di ritorno, turno di riposo per la società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa".