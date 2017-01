Serie D, calendario: orari e anticipi della 20a giornata

La 20a giornata di serie D, programmata in origine per domenica 22 gennaio, presenta delle modifiche rispetto al calendario iniziale. Le impossibili condizioni climatiche che stanno flagellando il centro-sud hanno obbligato la Federazione a rinviare diverse gare: nel girone F Campobasso-Jesina, Matelica-San Nicolò e Agnonese-Pineto si disputeranno mercoledì 8 febbraio alle 14.30, nel gruppo G L'Aquila-Rieti giocheranno mercoledì 1 febbraio mentre Nuorese-Sansepolcro scenderanno in campo giovedì 2 febbraio (inizio ore 14.30 in entrambi i casi).



L'anticipo di sabato 21 è quello tra Fiorenzuola e Imolese (girone D, inizio ore 14.30): domenica si giocherà alle 14.30, ad eccezione di Fezzanese-Sestri Levante e Unione Sanremo-Argentina (girone E), Latte Dolce-Arzachena (girone G), Herculaneum-Manfredonia e Bisceglie-Nardò (girone H), che invece inizieranno alle 15. Muravera-Città di Castello (girone G) cominceranno alle 14.





, infine, l’incontro tra): Due Torri ad un passo daled è quindi probabile un epilogo identico a quello del Chieti (dal campionato).