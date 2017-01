Serie D, calendario: orari e anticipi della 18a giornata

Serie D: risultati in diretta

Prime partite del 2017, la 18° giornata di serie D (primo round del girone di ritorno) sta per iniziare: il "Campionato d'Italia" torna in campo sabato 7 gennaio con un anticipo, ovvero Cordenons Belluno (girone C, inizio ore 14.30).



Domenica 8 si giocheranno tutte le altre gare, con inizio alle 14.30: ben sei le variazioni, cominceranno infatti alle 15 Unione Sanremo-Jolly Montemurlo (girone E), Montecatini-Argentina (E), Latte Dolce-Ostia Mare (G), Nuorese-Torres (G), Bisceglie-Picerno (H) e Sancataldese-Castrovillari (I).