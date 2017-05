Serie D, 34a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 34a giornata del campionato di Serie D, disputata domenica 7 maggio. Ufficializzata la sconfitta per 0-3 a tavolino del Grosseto contro lo Sporting Recco: è stata rilevata dagli atti ufficiali l'impossibilità di accedere all'impianto sportivo, i cui cancelli rimanevano chiusi trascorsi 45 minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara. Squalificato fino al 12 giugno l'allenatore della Pergolettese Pierpaolo Curti, reo, durante la partita contro il Lecco, di aver "aggredito verbalmente e fisicamente un tesserato della società avversaria ferendolo al volto". Ammenda salata (1.800 euro) per il Lecco, che paga, invece, l'atteggiamento poco idoneo tenuto dai propri sostenitori. Stangata di tre turni anche per Alessandro Basta (San Severo), colpevole, al di fuori del contesto di gioco, di aver colpito un calciatore avversario con una testata sul fianco.



Tra le disposizioni dell'ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



ALLENATORI



Squalifica fino al 12/06/2017

Pierpaolo Curti (Pergolettese)



Due giornate di squalifica

Marco Bolis (Caravaggio)



Una giornata di squalifica

Tiziano Lunghi (Pergolettese)



CALCIATORI



Tre giornate di squalifica

Luca Matarazzo (Cynthia), Alessandro Basta (San Severo), Diego Frugoli (Varesina)



Due giornate di squalifica

Dario Zanette (Eclisse Carenipievigina)



AMMENDE A SOCIETA'