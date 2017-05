Serie D, 33a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 33a giornata di Serie D, andata in scena domenica 30 aprile. Squalifica del campo per un turno e ammenda di 3.500 euro per la Nocerina, "per avere un proprio sostenitore aggredito con calci e schiaffi due dirigenti della società ospitata che si trovavano in tribuna. A seguito dell'aggressione uno dei due dirigenti presentava vistosa epitassi, mentre l'altro presentava segni di mancamento tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari presenti a bordo campo. Inoltre al termine della gara, diversi steward, spintonavano ed insultavano i calciatori avversari andati a festeggiare la vittoria sotto il settore occupato dai propri sostenitori ed uno di questi colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo". Stangata anche per la Florenzuola: tre turni di squalifica per l'allenatore Andrea Ciceri, reo di aver "attraversato il terreno di gioco per andare ad esultare sotto la tribuna ed essersi arrampicato sulla rete di recinzione" e per il giocatore Andrea Pucino, reo di "aver colpito un calciatore avversario con un pugno". Stessa sorte tocca a Giuseppe Paviglianiti (Sersale) "per avere afferrato con entrambe le mani il collo di un calciatore avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di avvicinarsi all'Arbitro con fare minaccioso".



Tra le disposizioni dell'ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



ALLENATORI



Tre giornate di squalifica:

Andrea Ciceri (Florenzuola)



Due giornate di squalifica:

Antonio Dell'Oglio (San Marino)



Una giornata di squalifica:

Cristiani Cassioli (Anzio), Antonio De Leonardis (Gravina), Fabio Corti (Olginatese), Tiziano Lunghi (Pergolettese), Riccardo Zampagna (Sporting Club Triestina), Simone Grillo (Vultur)



CALCIATORI



Tre giornate di squalifica:

Andrea Pucino (Anzio), Andrea Petrelli (Florenzuola), Emanuele Testardi (Gozzano), Fiore Ammaturo (Sarnese), Alex Bengala (Real Forte), Giuseppe Paviglianiti (Sersale), Federico Mengali (Viareggio)



Due giornate di squalifica:

Nicolo Baudo (Ligorna), Gaetano Carrieri (Vultur), Wilson Cruz (Albalonga)



SOCIETA'