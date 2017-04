Serie D, 32a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 32a giornata di Serie D, andata in scena domenica 23. Multa di 2.200 euro per l'Arzachena, "per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un pesante pezzo di legno (cm 30x8x2) che sfiorava l'allenatore della società avversaria. I medesimi intonavano cori offensivi all'indirizzo della Lega e nel corso dell'intervallo raggiungevano l'area antistante gli spogliatoi colpendo ripetutamente la vetrata esterna con chiaro fine intimidatorio. Inoltre nel corso del secondo tempo i raccattapalle ritardavano ripetutamente la ripresa del gioco". 1.800 di sanzione per il Pomigliano, "per avere, nel corso del secondo tempo, persona non identificata ma riconducibile alla società rivolto espressioni offensive all'indirizzo del portiere avversario Al termine della gara, altre due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società si avvicinavano con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara e gli rivolgevano espressioni intimidatorie e gravemente ingiuriose, reiterando la propria condotta anche nell’area antistante lo spogliatoio arbitrale, dopo averne indebitamente aperto la porta. I medesimi, inoltre, ostacolavano l’accesso agli spogliatoi dell’Osservatore arbitrale e gli rivolgevano espressioni intimidatorie rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.200 euro Arzachena; 1.800 euro Pomigliano; 600 euro Pro Patria, Nuorese, Gelbison; 400 euro Gravina; 200 euro Ravenna, Aversa Normanna, Sancataldese, Sicula Leonzio.



ALLENATORI

Squalifica: 2 gare - Renato Vagaggini (Pianese), Biagio Seno (Pomigliano), Rosario Campana (Herculaneum); 1 gara - Nicola Valenti (Scanzorosciate), Gaetano Di Maria (Castrovillari), Marco Bolis (Caravaggio), Mauro Giorico (Arzachena), Pasquale Arleo (Picerno).



CALCIATORI



Squalifica: 3 gare - Fabio Cristofoli (Pro Sesto), Salvatore Gallo (Nuorese), Eridion Dida (Città di Castello), Davies Opoku (Castrovillari), Flavio Santarelli (Anzio).