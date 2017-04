Serie D, 31a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 31a giornata di Serie D, andata in scena mercoledì 12 e giovedì 13. Ennesima sanzione pesante per il Grosseto, che ha rinunciato a scendere in campo contro il Ponsacco: 0-3 a tavolino, un punto di penalità e 2.000 euro di multa. Tre turni di stop per il mister del San Severo Di Domenico, "per avere, in pendenza di squalifica, diretto il riscaldamento pregara della squadra e fatto indebito ingresso negli spogliatoi durante l'intervallo ed al termine della gara".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.000 euro Grosseto (più un punto di penalità); 1.200 euro Ribelle; 1.000 euro Muravera; 900 euro San Severo; 600 euro Mestre.



ALLENATORI

Squalifica: 3 gare - Fabio Salvatore Di Domenico (San Severo); 2 gare - Giancarlo Calabria (Argentina), Simone Rughetti (Cynhia); 1 gara - Nicola Ragno (Bisceglie), Francesco Baldini (Imolese), Pierfrancesco Battistini (L'Aquila), Antonio Mazzotta (Nardò), Michele Gallo (Sancataldese).



CALCIATORI



Squalifica: 3 gare - Francesco D'Amico (Sicula Leonzio), Stefano Costantino (Herculaneum), Roberto Di Maio (Correggese).