Serie D, 30a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 30a giornata di Serie D, andata in scena nell'ultimo weekend. Jolly Montemurlo al tappeto, il ko interno contro il Sestri Levante ha lasciato in eredità squalifiche pesantissime: 2.000 euro di multa ed una gara a porte chiuse “Per avere, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società: - colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale fino a sfondarla; - fatto indebito ingresso, unitamente ad alcuni tesserati, nello spogliatoio della società ospitata, con l'intento manifesto di aggredire i calciatori avversari, protraendo tale condotta violenta per circa 5 minuti fino al necessario intervento di alcune pattuglie delle Forze dell'Ordine”.



Ma, soprattutto, squalifica fino al 27 settembre 2017 comminata a Tommaso Gialdini “Per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad altri calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l'intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all'intervento di alcune pattuglie delle Forze dell'Ordine. Al termine di tale azione violenta, rivolgeva ripetute espressioni minacciose all'indirizzo della Terna arbitrale. Sanzione così determinata in ragione dell'estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”. Fermati per lo stesso motivo anche Dario Fedi, Luis Kacorri, Ayoub Zlourhi (fino al 13 settembre 2017). Dieci giornate di stop per Daniel Giampaolo (Anzio) “Per avere rivolto espressione triviale costituente discriminazione per motivi di razza”, infine il Gela dovrà pagare 1.200 euro di multa “Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo degli Ufficiali di gara un bicchiere di granita, alcuni frammenti di ghiaccio che attingevano il Direttore di gara sul petto e su una mano e un assistente alla schiena.



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.000 euro Jolly Montemurlo (più una gara a porte chiuse); 1.500 euro Monza; 1.200 euro Gela; 1.000 euro Fermana.



ALLENATORI

Squalifica: 4 gare – Pino Murgia, Nicola Ricca (Jolly Montemurlo), Fabrizio Casazza (Savona). 3 gare – Sandro Siciliano (Savona). 2 gare – Fabio Di Domenico (San Severo), Bruno Trocini (Rende). 1 gara – Mauro Giorico (Arzachena), Simone Broccanello (Bustese), Giacomo Cascino, Pietro Infantino (Gela), Luca Tabbiani (Lavagnese), Gianpaolo Pinna (Massese), Aldo Poggi (Real Forte Querceta).



CALCIATORI



Squalifica: fino al 27/9/2017 Tommaso Gialdini (Jolly Montemurlo). Fino al 13/9/2017 Dario Fedi, Luis Kacorri, Ayoub Zlourhi (Jolly Montemurlo). 10 gare – Daniel Giampaolo (Anzio). 3 gare – Federico Moretti (San Nicolò Teramo), Armando Prisco (Savona).