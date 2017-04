Serie D, 29a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 29a giornata di Serie D, andata in scena nell'ultimo weekend. Come da previsioni il Giudice Sportivo ha usato il pugno di ferro con il Grosseto, che contro il Viareggio ha rinunciato a scendere in campo: 1.000 di multa, 0-3 a tavolino e soprattutto un punto di penalità in classifica. Tre giornate di stop per il mister del Real Forte Querceta Guido Pagliuca, "per essere entrato sul terreno di gioco protestando nei confronti della Terna Arbitrale con termini irriguardosi. Successivamente si rivolgeva alla panchina avversaria con termini irriguardosi ed offensivi".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 1.000 euro Grosseto (più un punto di penalità); 800 euro Finale; 200 euro Valdinievole Montecatini.



ALLENATORI

Squalifica: 3 gare - Guido Pagliuca (Real Forte Querceta). 2 gare - Massimiliano Corrado (Recanatese), Mario Palazzi (Sangiovannese). 1 gara - Marco Ballotta (Castelvetro), Antonio De Leonardis (Gravina), Paolo Galardi (Jolly Montemurlo), Simone Muccioli (Romagna Centro).



CALCIATORI



Squalifica: 3 gare - Daniel Bradaschia (Triestina), Antonio Sozio (Aversa Normanna), Matteo Idromela (Città di Castello), Angelo Bruno (Gela), Antonio Barbato, Vincenzo Gatto (Città di Gragnano), Simone Figliolia (Sarnese), Stefano Tersini (Sansepolcro), Ciro Castaldo (Delta Rovigo).