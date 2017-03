Serie D, 27a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 27a giornata di Serie D, andata in scena nell'ultimo weekend. Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino (per 0-3) alla Lavagnese contro il Grosseto: "i cancelli dello stadio dei toscani rimanevano chiusi trascorsi 45 minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara". Respinti, invece, tre ricorsi (due delle gare del 19 febbraio e uno del 26 febbraio): restano invariati i risultati di Ostia Mare Lidocalcio-Arzachena (1-0), S. Teodoro-Albalonga (0-1) e Albalonga-Muravera (3-1). Da segnalare anche i tre turni di stop inflitti all'allenatore della Pergolettese, Pierpaolo Curti "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti e irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale". Suqalificato per due giornate Massimo Mian del Cordenons e Antonio Mecomonaco del Matelica Calcio.

Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:

SOCIETA'

Ammenda: 1.000 euro e 2 gare a porte chiuse Nocerina; 1.000 euro e 1 gara a porte chiuse L'Aquila

ALLENATORI

Squalifica: 3 gare – Pierpaolo Curti (Pergolettese); 2 gare – Massimo Miani (Cordenons)

CALCIATORI

Squalifica: 3 gare – Pierluigi Buono (Aversa Normanna), Lamin Bittaye (Avezzano), Christian Arboleda (L'Aquila), Moustapha Sene Pape (Fermana), Calogero Antoni La Piana (Roccella), Salvatore Galizia (Vastese)